SOIREE CHANSONS BERNARD HAILLANT Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’évènement: Saulxures-sur-Moselotte

Vosges

SOIREE CHANSONS BERNARD HAILLANT Saulxures-sur-Moselotte, 29 avril 2022, Saulxures-sur-Moselotte. SOIREE CHANSONS BERNARD HAILLANT MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte

2022-04-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-29 22:00:00 22:00:00 MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur

Saulxures-sur-Moselotte Vosges Saulxures-sur-Moselotte Soirée Chansons de Bernard Haillant.

Interprétation de chansons de BH par différents amateurs de son oeuvre. olivier.fetet@laposte.net O. Fetet

MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Saulxures-sur-Moselotte, Vosges Autres Lieu Saulxures-sur-Moselotte Adresse MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Ville Saulxures-sur-Moselotte lieuville MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Departement Vosges

Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulxures-sur-moselotte/

SOIREE CHANSONS BERNARD HAILLANT Saulxures-sur-Moselotte 2022-04-29 was last modified: by SOIREE CHANSONS BERNARD HAILLANT Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte 29 avril 2022 Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Saulxures-sur-Moselotte Vosges