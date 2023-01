Soirée Chandeleur & Musiques Saint-Méard-de-Drône Saint-Méard-de-Drône Saint-Méard-de-Drône Catégories d’Évènement: Dordogne

Soirée chandeleur : crêpes et cidre seront au RV… Cette année Jean François Pomerole et son groupe Horizon Musique animera la soirée. Il sera là pour chanter Aznavour. Concert gratuit.

+33 6 47 18 43 43

