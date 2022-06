Soirée champêtre et Feu d’artifice Velles Velles Catégories d’évènement: Indre

Velles

Soirée champêtre et Feu d’artifice Velles, 16 juillet 2022, Velles. Soirée champêtre et Feu d’artifice

Velles Indre

2022-07-16 18:30:00 – 2022-07-16 Velles

Indre Velles L’Association Festi’Velles reprend du service cette année pour vous proposer une grande soirée bal champêtre à la prairie de Velles à partir de 18h30.

Au programme :

2 concerts gratuits avec « Dandy Circus » et « Carnet de route ».

Un repas (16€) et un bal populaire animé par FD Animation.

Une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice pour clôturer la soirée.

Réservation limitée mais ventes de sandwichs sur place. Le Festi’Velles vous propose une grande soirée bal champêtre avec concerts gratuits et feu d’artifice. +33 6 49 33 67 22 L’Association Festi’Velles reprend du service cette année pour vous proposer une grande soirée bal champêtre à la prairie de Velles à partir de 18h30.

Au programme :

2 concerts gratuits avec « Dandy Circus » et « Carnet de route ».

Un repas (16€) et un bal populaire animé par FD Animation.

Une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice pour clôturer la soirée.

Réservation limitée mais ventes de sandwichs sur place. festivelles

Velles

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Velles Other Lieu Velles Adresse Velles Indre Ville Velles lieuville Velles Departement Indre

Velles Velles Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/velles/

Soirée champêtre et Feu d’artifice Velles 2022-07-16 was last modified: by Soirée champêtre et Feu d’artifice Velles Velles 16 juillet 2022 Velles Indre

Velles Indre