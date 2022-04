Soirée champêtre des amis du R.C.S.E. Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Soirée champêtre des amis du R.C.S.E. Sainte-Eulalie-en-Born, 23 juillet 2022, Sainte-Eulalie-en-Born. Soirée champêtre des amis du R.C.S.E. route du lac Hall d’animation du Lac Sainte-Eulalie-en-Born

2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 route du lac Hall d’animation du Lac

Sainte-Eulalie-en-Born Landes Sainte-Eulalie-en-Born EUR 8 12 Soirée champêtre des amis du R.C.S.E. avec repas suivi d’un bal. Repas Adulte : entrée, Axoa, fromage, dessert, verre de vin* et café (12€)

route du lac Hall d’animation du Lac Sainte-Eulalie-en-Born

