Bourg-de-Sirod Jura Bourg-de-Sirod A partir de 18h : buvette, repas et petite restauration.

A partir de 20h : concert de Pierre Bourgeois.

A 22h : feu d’artifice

Organisée par l’association Les Loisirs des Pertes de l’Ain giteleschamois@wanadoo.fr A partir de 18h : buvette, repas et petite restauration.

