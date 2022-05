Soirée champêtre animée au Domaine du Haut Montlong Pomport Pomport Catégories d’évènement: Dordogne

Pomport

Soirée champêtre animée au Domaine du Haut Montlong Pomport, 10 juin 2022, Pomport. Soirée champêtre animée au Domaine du Haut Montlong Le Maveyrein Domaine du Haut Montlong Pomport

2022-06-10 – 2022-06-10 Le Maveyrein Domaine du Haut Montlong

Pomport Dordogne Pomport Dordogne la Guinguette : soirée champêtre au domaine avec bar a vin, repas a thème (fait maison) et concert .

Soirée charcuterie et fromage, animation par DJ La Config. la Guinguette : soirée champêtre au domaine avec bar a vin, repas a thème (fait maison) et concert .

Soirée charcuterie et fromage, animation par DJ La Config. +33 5 53 58 81 60 la Guinguette : soirée champêtre au domaine avec bar a vin, repas a thème (fait maison) et concert .

Soirée charcuterie et fromage, animation par DJ La Config. Domaine du Haut Montlong

Le Maveyrein Domaine du Haut Montlong Pomport

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pomport Autres Lieu Pomport Adresse Le Maveyrein Domaine du Haut Montlong Ville Pomport lieuville Le Maveyrein Domaine du Haut Montlong Pomport Departement Dordogne

Pomport Pomport Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomport/

Soirée champêtre animée au Domaine du Haut Montlong Pomport 2022-06-10 was last modified: by Soirée champêtre animée au Domaine du Haut Montlong Pomport Pomport 10 juin 2022 Dordogne Pomport

Pomport Dordogne