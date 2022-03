Soirée chair de poule / Conte Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX

le vendredi 17 juin à 19:00

Avec ce rendez-vous légendaire à la médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry de Voisins-le-Bretonneux. Hansel et Gretel, Baba Yaga, Barbe bleue… des contes revisités par les adolescents. Une soirée horrifique animée par les adolescents et les bibliothécaires. _De 12 à 17 ans – Sur réservation_

Une petite envie d’éprouver quelques sensations fortes ? Frissons garantis ! Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 5 place de la Division Leclerc VOISINS-LE-BX

