Soirée “C’était mieux Avant” Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Soirée “C’était mieux Avant” Romans-sur-Isère, 10 février 2023, Romans-sur-Isère . Soirée “C’était mieux Avant” 3 Avenue des Allobroges V and B Romans-sur-Isère Drôme V and B 3 Avenue des Allobroges

2023-02-10 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-10

V and B 3 Avenue des Allobroges

Romans-sur-Isère

Drôme Si vous pensez que c’était mieux avant, que vous êtes nostalgiques, et que les tubes de votre jeunesse vous manque : Cette soirée est faite pour vous !! romanssurisere@vandb.fr +33 4 75 48 65 48 https://vandb.fr/V-and-B-Romans-sur-Isere.html V and B 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme V and B 3 Avenue des Allobroges Ville Romans-sur-Isère lieuville V and B 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Soirée “C’était mieux Avant” Romans-sur-Isère 2023-02-10 was last modified: by Soirée “C’était mieux Avant” Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 10 février 2023 3 Avenue des Allobroges V and B Romans-sur-Isère Drôme Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme