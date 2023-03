Soirée Celtique, St Patrick Salle des fêtes Préchac Préchac Catégories d’Évènement: Préchac

Seine-et-Marne

Soirée Celtique, St Patrick Salle des fêtes, 18 mars 2023, Préchac Préchac. Soirée Celtique, St Patrick PRECHAC Salle des fêtes Préchac Seine-et-Marne Salle des fêtes PRECHAC

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle des fêtes PRECHAC

Préchac

Seine-et-Marne Préchac Buvette et vente d’assiette apéro sur place. Réservation conseillée au 06 60 40 53 63. Participation libre. Musique, bar et assiettes « apéro » … +33 6 60 40 53 63 Salle des fêtes PRECHAC Préchac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Préchac, Seine-et-Marne Autres Lieu Préchac Adresse Préchac Seine-et-Marne Salle des fêtes PRECHAC Ville Préchac Préchac Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Salle des fêtes PRECHAC Préchac

Préchac Préchac Préchac Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prechac prechac/

Soirée Celtique, St Patrick Salle des fêtes 2023-03-18 was last modified: by Soirée Celtique, St Patrick Salle des fêtes Préchac 18 mars 2023 Préchac PRECHAC Salle des fêtes Préchac Seine-et-Marne Salle des fêtes Préchac Seine-et-Marne

Préchac Préchac Seine-et-Marne