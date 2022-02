Soirée Celtique Salle Aillaud,La Seyne-sur-Mer (83)

Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83), le vendredi 18 mars à 19:00

TRAOUMAD, groupe de bal Trad, vous propose une soirée celtique. Vendredi 18 mars, de 19h00 à 22h00. Salle AILLAUD, 7 rue Charles Gounod, 83500 la Seyne sur mer. Avec le concours de Paul DUMARTIN, de l’association TRA DO FOLK. Initiation aux danses de Bretagne et quelques-une d’Irlande. Buvette sur place. Possibilité de venir avec son pique-nique. Entrée libre. Renseignements:07 81 01 36 10 tradoseynoise@gmail.com *source : événement [Soirée Celtique](https://agendatrad.org/e/35588) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Salle Aillaud,La Seyne-sur-Mer (83) Rue Charles Gounod Salle Aillaud, 83500 La Seyne-sur-Mer, France

