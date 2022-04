Soirée celtique Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Soirée celtique avec Marc Thouénon qui jouera du bouzouki. Jolies et gourmandes planches apéro seront proposées. contact@chez-georgette.com +33 2 96 94 57 21 http://www.chez-georgette.com/ Soirée celtique avec Marc Thouénon qui jouera du bouzouki. Jolies et gourmandes planches apéro seront proposées. Chez Georgette 1, Place du Général De Gaulle Châtelaudren-Plouagat

