Soirée celtique avec Marc Thouenon Châtelaudren-Plouagat, 29 avril 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Soirée celtique avec Marc Thouenon Chez Georgette 1, Place du Général de Gaulle Châtelaudren-Plouagat

2022-04-29 – 2022-04-29 Chez Georgette 1, Place du Général de Gaulle

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor

Soirée celtique avec Marc Thouénon, guitariste adepte de « l’open tuning » (ou accord ouvert), Marc Thouénon interprète des airs traditionnels issus des répertoires breton et irlandais. Il découvre avec passion la scène bretonne grâce à Gwerz et Kornog. Après quelques stages avec Soïg Sibéril et Gilles Le Bigot, Marc profite d’un séjour de six mois en Irlande pour s’imprégner des « Irish tunes » dans les pubs. A son retour, il retrouve Yannig Alory, flûtiste virtuose, complice de nombreuses sessions à Rennes et dans le Trégor. Deux formations vont naître de cette rencontre : les Brumans et The Coast .

Toujours à la recherche de sonorités différentes, il choisit d’adopter en 2005 le bouzouki, un instrument, proche du luth, qui le fascine depuis très longtemps et qui lui permet de s’exprimer autrement.

De jolies et gourmandes planches apéro seront proposées !

leffetfleurs22@gmail.com +33 2 96 94 57 21

