Moselle Venez fêter la Saint Patrick à Roussy le Village ! Le groupe An Erminig reprend la tradition des bardes en Bretagne et en Galice, qui allaient de village en village et racontaient dans leurs chansons des histoires vraies ou fictives sur des personnages ou des évènements extraordinaires. Avec Barbara Gerdes à la harpe celtique, bombarde et flûtes, accompagnée de Andreas Derow au chant, cornemuse écossaise, violon, accordéons, vièlle à roue et de Hans Martin Derow à la guitare, bouzouki irlandais, accordéon, chant. +33 3 82 83 02 02 https://www.facebook.com/people/Roussy-Culture-et-Musique/100089420240177/?locale=fr_FR Nouvelle salle communale 18 rue Neuve Roussy-le-Village

