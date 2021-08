Soirée célibataire Six-Fours-les-Plages, 27 août 2021, Six-Fours-les-Plages.

Soirée célibataire 2021-08-27 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-27 Beer Mamba 41 rue des métiers

Six-Fours-les-Plages Var

Allez, on remet ça,!!!!!! soirée célibataires avec la participation de DJ Kobra , on profite d’une soirée amicale et plus si affinité. On chante, on danse, on s’amuse et…de nouvelles surprises…. Accompagnement tout au long de la soirée.

+33 6 64 94 07 51

dernière mise à jour : 2021-08-23 par