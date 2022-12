Soirée caveau Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Soirée caveau Tournus, 28 décembre 2022, Tournus Tournus. Soirée caveau 1 Avenue de la Résistance Caveau de l’Hôtel Les Sept Fontaines Tournus Saône-et-Loire Caveau de l’Hôtel Les Sept Fontaines 1 Avenue de la Résistance

2022-12-28 – 2022-12-28

Caveau de l’Hôtel Les Sept Fontaines 1 Avenue de la Résistance

Tournus

Saône-et-Loire Tournus EUR 20 60 Soirée caveau chaque mercredi soir à partir de 19h.

Au programme : dégustation des vins de notre œnothèque!

Pour plus de gourmandises, des planches à partager sont proposées.

Réservation au 03.85.36.06.06 commercial@hotel-les7fontaines.com +33 3 85 36 69 11 https://www.hotel-les7fontaines.com/fr Caveau de l’Hôtel Les Sept Fontaines 1 Avenue de la Résistance Tournus

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Saône-et-Loire Caveau de l'Hôtel Les Sept Fontaines 1 Avenue de la Résistance Ville Tournus Tournus lieuville Caveau de l'Hôtel Les Sept Fontaines 1 Avenue de la Résistance Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus-tournus/

Soirée caveau Tournus 2022-12-28 was last modified: by Soirée caveau Tournus Tournus 28 décembre 2022 1 Avenue de la Résistance Caveau de l'Hôtel Les Sept Fontaines Tournus Saône-et-Loire Saône-et-Loire Tournus Tournus, Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire