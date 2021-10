Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng, Seine-Maritime Soirée cassoulet à Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Monchaux-Soreng Catégories d’évènement: Monchaux-Soreng

2021-11-06 19:30:00 – 2021-11-06

Monchaux-Soreng Seine-Maritime Monchaux-Soreng 19h30 – Salle des fêtes

Au menu : Kir – Cassoulet ou Assiette anglaise – Fromage – Dessert

Tarifs : 16€/Adulte – 10€/Enfant (-12 ans)

Inscriptions jusqu’au samedi 30 octobre au 02 35 93 31 27

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

