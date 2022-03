Soirée Casino au Palais de l’Art déco Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Soirée Casino au Palais de l’Art déco Saint-Quentin, 1 avril 2022, Saint-Quentin. Soirée Casino au Palais de l’Art déco Saint-Quentin

2022-04-01 – 2022-04-01

Saint-Quentin Aisne Soirée Casino au Palais de l’Art déco à Saint-Quentin !

Dans le cadre du lancement du Printemps de l’Art déco, revivez les temps feutrés des casinos des années 30.

Venez jouer au jeux de la roulette, poker et autres black jack dans le décor des anciennes Nouvelles Galeries spécialement apprêtées pour l’occasion* ! Rendez-vous le vendredi 1er avril à 19 heures, au Palais de l’Art déco.

Entrée libre et gratuite. * Conformément à la règlementation, les jeux d’argent étant interdits, les paris se feront par contremarques. Soirée Casino au Palais de l’Art déco à Saint-Quentin !

Dans le cadre du lancement du Printemps de l’Art déco, revivez les temps feutrés des casinos des années 30.

Venez jouer au jeux de la roulette, poker et autres black jack dans le décor des anciennes Nouvelles Galeries spécialement apprêtées pour l’occasion* ! Rendez-vous le vendredi 1er avril à 19 heures, au Palais de l’Art déco.

Entrée libre et gratuite. * Conformément à la règlementation, les jeux d’argent étant interdits, les paris se feront par contremarques. patrimoine@saint-quentin.fr Soirée Casino au Palais de l’Art déco à Saint-Quentin !

Dans le cadre du lancement du Printemps de l’Art déco, revivez les temps feutrés des casinos des années 30.

Venez jouer au jeux de la roulette, poker et autres black jack dans le décor des anciennes Nouvelles Galeries spécialement apprêtées pour l’occasion* ! Rendez-vous le vendredi 1er avril à 19 heures, au Palais de l’Art déco.

Entrée libre et gratuite. * Conformément à la règlementation, les jeux d’argent étant interdits, les paris se feront par contremarques. Ville STQ

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Soirée Casino au Palais de l’Art déco Saint-Quentin 2022-04-01 was last modified: by Soirée Casino au Palais de l’Art déco Saint-Quentin Saint-Quentin 1 avril 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne