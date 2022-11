Soirée Casino au Karène Hôtel Saint-Paul-lès-Romans Saint-Paul-lès-Romans Catégories d’évènement: Drôme

Soirée Casino au Karène Hôtel

2022-12-02 19:00:00

Drôme Saint-Paul-lès-Romans EUR 10 10 En association avec Chilton France, la Team Karène vous propose une soirée animée par des croupiers professionnels. Au programme : roulette, black jack, poker ! Tenue correcte exigée. Sur réservation uniquement. contact@hotelkarene.com +33 4 75 05 12 50 http://www.hotelkarene.com/ Karène Hotel 455 rue du Soleil Saint-Paul-lès-Romans

