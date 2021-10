Cahors Cahors Cahors, Lot Soirée Casino au Grand Palais Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Soirée Casino au Grand Palais Cahors, 9 octobre 2021, Cahors. Soirée Casino au Grand Palais 2021-10-09 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-09 23:00:00 23:00:00 Place Bessières Cinéma Le Grand Palais

Cahors Lot 6.5 EUR 19h : Casino avec tables de Black Jack, Poker, Roulette, animées par des croupiers pro. Lots à gagner, offerts par Cash Express Cahors 21h30 : Début de la séance 25€ la soirée ! Le Tarif comprend : L’accès au casino, la place de cinéma pour découvrir le nouveau James Bond à 21h30, Un buffet gourmand et une coupe de champagne offerte ! Dans le cadre de la sortie du dernier James Bond :”Mourir peut attendre”, le Grand Palais se transforme en casino le temps d’une soirée. Réservations sur le site internet du cinéma : https://www.cinelegrandpalais.fr/film/263057/#jour2 +33 5 65 30 17 74 19h : Casino avec tables de Black Jack, Poker, Roulette, animées par des croupiers pro. Lots à gagner, offerts par Cash Express Cahors 21h30 : Début de la séance 25€ la soirée ! Le Tarif comprend : L’accès au casino, la place de cinéma pour découvrir le nouveau James Bond à 21h30, Un buffet gourmand et une coupe de champagne offerte ! ©pixabay dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Place Bessières Cinéma Le Grand Palais Ville Cahors lieuville 44.45175#1.43921