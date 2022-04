Soirée cartomancie

Soirée cartomancie, 13 mai 2022, . Soirée cartomancie

2022-05-13 19:30:00 – 2022-05-13 22:00:00 Rendez-vous au Circonflexe pour une soirée cartomancie animée par Jennifer.

Parce que nous sommes toujours maître de notre destin mais que, parfois, certaines questions ont besoin de réponses pour avancer, je vous accompagne dans votre cheminement de vie par le tirage du tarot.” Rendez-vous au Circonflexe pour une soirée cartomancie animée par Jennifer.

Parce que nous sommes toujours maître de notre destin mais que, parfois, certaines questions ont besoin de réponses pour avancer, je vous accompagne dans votre cheminement de vie par le tirage du tarot.” +33 2 37 49 70 90 Rendez-vous au Circonflexe pour une soirée cartomancie animée par Jennifer.

Parce que nous sommes toujours maître de notre destin mais que, parfois, certaines questions ont besoin de réponses pour avancer, je vous accompagne dans votre cheminement de vie par le tirage du tarot.” pixabay dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville