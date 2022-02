Soirée cartes avec « le 3e Lieu » Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Saint-Paul-Flaugnac

Soirée cartes avec « le 3e Lieu » Saint-Paul-Flaugnac, 10 février 2022, Saint-Paul-Flaugnac. Soirée cartes avec « le 3e Lieu » Salle des Fêtes Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

2022-02-10 20:00:00 – 2022-02-10 23:00:00 Salle des Fêtes Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac Lot Saint-Paul-Flaugnac Tous les jeudis soirs, c’est soirée cartes au « 3e Lieu ». A partir de 20h ! 3emelieu46@gmail.com ©pixabay_cartes_belote.jpg

Salle des Fêtes Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

dernière mise à jour : 2022-02-10 par OT CVL Castelnau-Montratier

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Paul-Flaugnac Autres Lieu Saint-Paul-Flaugnac Adresse Salle des Fêtes Flaugnac Ville Saint-Paul-Flaugnac lieuville Salle des Fêtes Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Departement Lot

Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-flaugnac/

Soirée cartes avec « le 3e Lieu » Saint-Paul-Flaugnac 2022-02-10 was last modified: by Soirée cartes avec « le 3e Lieu » Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 10 février 2022 Lot Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac Lot