Meuse Quincy-Landzécourt Meuse La compagnie Les Ombres des Soirs est de retour dans le Pays de Montmédy pour un nouveau festival itinérant ! Du 20 au 24 juillet, 9 représentations de 6 spectacles différents seront données dans autant de villages et de lieux de patrimoine. Un véritable marathon artistique sur 5 jours. À Quincy-Landzécourt, au Café de la Forge

le dimanche 24 juillet à 19h

« Carte blanche » Pour clore son Festival itinérant, la compagnie Les Ombres des Soirs a le plaisir de vous convier à une soirée festive pour un dernier temps de rencontre. Lors de cette soirée, vous aurez la possibilité de boire, manger et les comédiens auront carte blanche pour partager avec vous des objets artistiques qui leur tiennent à coeur : textes, chansons ou autres surprises seront au menu de cet évènement convivial. Spectacle à tarif libre.

Réservation conseillée via le site internet https://www.lesombresdessoirs.fr/. +33 7 86 89 31 42 https://www.lesombresdessoirs.fr/ Café de la Forge

