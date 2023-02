SOIREE CARTE BLANCHE A CLEA VINCENT AVEC LES CLOPES, NUSKY & LA MARBRERIE – MONTREUIL, 2 mars 2023, MONTREUIL.

SOIREE CARTE BLANCHE A CLEA VINCENT AVEC LES CLOPES, NUSKY & LA MARBRERIE – MONTREUIL. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) ” Bonjour je suis Cléa Vincent. Le 2 mars j’ai choisi de programmer à la Marbrerie dans le cadre d’une carte blanche, des groupes plutôt noirs que j’aime passionnément. Tout d’abord : Les clopes, dans un style new wave dépressif et drôle, dans lequel j’ai la chance de jouer des synthés et de composer de temps en temps des chansons ultra dépressives sous le nom de Laurence Inutile. Puis j’ai programmé Nusky et Vaati, mes chouchous ever avec qui j’ai composé un super duo : LOVE? qui vient de sortir. Je sais pas mettre une étiquette à leur musique si ce n’est que la voix et le cœur de Nusky fusionne parfaitement avec l’âme beatmakerite de Vaati. Leur dernier album est juste magnifique et ces deux mecs sont ultra inspirants Enfin, on va faire un dj set en duo avec mon petit frère Jerome Violent, garçon un peu brutal mais efficace en sélection de morceaux mega dansant ! Voilà ! Vous savez tout ! Bisous !”

Votre billet est ici

LA MARBRERIE – MONTREUIL MONTREUIL 21 RUE ALEXIS LEPERE Seine-Saint-Denis

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

” Bonjour je suis Cléa Vincent. Le 2 mars j’ai choisi de programmer à la Marbrerie dans le cadre d’une carte blanche, des groupes plutôt noirs que j’aime passionnément.

Tout d’abord : Les clopes, dans un style new wave dépressif et drôle, dans lequel j’ai la chance de jouer des synthés et de composer de temps en temps des chansons ultra dépressives sous le nom de Laurence Inutile.

Puis j’ai programmé Nusky et Vaati, mes chouchous ever avec qui j’ai composé un super duo : LOVE? qui vient de sortir. Je sais pas mettre une étiquette à leur musique si ce n’est que la voix et le cœur de Nusky fusionne parfaitement avec l’âme beatmakerite de Vaati. Leur dernier album est juste magnifique et ces deux mecs sont ultra inspirants

Enfin, on va faire un dj set en duo avec mon petit frère Jerome Violent, garçon un peu brutal mais efficace en sélection de morceaux mega dansant !

Voilà ! Vous savez tout ! Bisous !”

.14.0 EUR14.0.

Votre billet est ici