Soirée Carré Pêle-Mêle – Café-concert – Jive me Mortagne-au-Perche, 20 mai 2022, Mortagne-au-Perche.

Soirée Carré Pêle-Mêle – Café-concert – Jive me 2022-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-20 Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

Trois musiciens et une voix soul navigant entre dance endiablée, sonorités vintages et électro imposante ! Avec une identité musicale tranchée et inclassable, le 1er album de JIVE ME vous offre un mélange atypique entre une électro imposante, et une voix soul sublimant la mélancolie des textes. Textes dans lesquels on découvre une part d’ombre, des histoires rocambolesques, sur lesquels le corps s’exprime, en remuant la poussière du sol recouvert de la folie des hommes. Rimbaud ? Non, simplement Jive Me. Humbles et modestes, ce groupe émergeant se découvre sur scène pour un moment aussi unique qu’extravagant. “ Un véritable coup de poing dans le monde électro ! ” Composé de Baptiste (créateur sonore et visuel au sein de Toutant, Mark Howls…), de Tara (Petite fille du célèbre compositeur Pierre Henry), de Yoann (qui offre une palette sonore originale autour de sa clarinette) et d’Arnaud (guitariste jazz) ; leurs deux premières oeuvres originales diffusées sur internet cumulent plus de 4,5 millions de lectures. Coup de coeur électro jazzy que nous sommes

ravis de partager avec vous pour une soirée Carré Pêle-Mêle haut de gamme !

contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37

