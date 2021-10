Soirée Carré Pêle-Mêle – Café-concert – Dan Gharibian Trio Mortagne-au-Perche, 11 février 2022, Mortagne-au-Perche.

Soirée Carré Pêle-Mêle – Café-concert – Dan Gharibian Trio 2022-02-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-11 Le Carré du Perche 23 rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche Orne

Nous sommes très heureux de recevoir à nouveau Dan Gharibina en trio pour la sortie de son nouvel album DaSvidaniya Madame. Avec plus de 40 ans de carrière au sein de BRATSCH, cette voix s’est maturée et se retrouve au cœur de ce nouveau projet. Une voix identifiable, unique et originale… Dan retrouve la liberté de construire un projet plus personnel. Ses compositions racontent ses histoires de vies, ses voyages, ses rencontres aux quatre coins de la planète sur des aires de Caucase, Balkans et des rivages méditerranéens. Les jeunes musiciens Antoine Girard (accordéon) et benoît Convert (guitare), apportent leurs expériences acquises auprès de nombreux projets (Les Doigts de L’Homme, Selmer 607,…) et permettent des arrangements et interprétations de haut vol où l’émotion et la musicalité prennent le pas sur la dextérité, servant parfaitement les compostions et la voix. Les échanges dans ce trio prennent parfois des aires de famille. Le regard admirateur et respectueux d’un enfant sur son père, bienveillant et formateur d’un père sur ses enfants. C’est le sentiment que l’on peut percevoir parfois en écoutant les titres de ce nouvel opus. Les compositions s’en retrouvent chargées de sens et d’émotions. Nous sommes conquis !

