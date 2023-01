SOIRÉE CARNAVALESQUE Volmunster Volmunster Volmunster Catégories d’Évènement: Moselle

Volmunster

SOIRÉE CARNAVALESQUE Volmunster, 4 février 2023, Volmunster

2023-02-04 19:30:00

Moselle Volmunster 30 EUR Venez célébrez carnaval avec un déguisement de rigueur pour une soirée haute en couleurs et animée par Lor’Events. Au menu : (vins compris) Fläschkieschele façon grand-mère, pommes darphin, bouquetière de légumes, fromages et desserts, café et gâteaux. Et à l’aube la traditionnel soupe à l’oignon. Uniquement sur réservation au 06 72 16 99 75 ou au 06 77 07 24 73 +33 6 72 16 99 75 Volmunster

