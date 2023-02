SOIREE CARNAVALESQUE Salle des fêtes Espace De Wendel Hombourg-Haut Catégories d’Évènement: Hombourg-Haut

SOIREE CARNAVALESQUE Salle des fêtes Espace De Wendel, 4 mars 2023, Hombourg-Haut

Moselle 25 EUR Organisée par Les Dynamiques. Soirée animée par SG MOGADOR EVEN’ART avec une intervention du chanteur BEN’S. Buffet campagnard (boissons et gâteaux en supplément). Tarif adulte : 25€ et enfant : 12€ (7 à 12 ans). Uniquement sur réservation au 06 81 21 42 89 ou 06 73 42 79 75 ou lesdynamiques057@gmail.com. Possibilité de location de costumes à 5€. +33 6 81 21 42 89 Photo de Hush Naidoo Jade Photography sur Unsp

