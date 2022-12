Soirée Carnavalesque Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Soirée Carnavalesque 2 place André Marchaps Espace Socioculturel Le Ruban Vert Mareuil en Périgord

2023-01-28 – 2023-01-28

Espace Socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps

Mareuil en Périgord

Dordogne Assistez à un mapping et à la conférence « le Carnaval pour les trules » du conteur J.F Gareyte. Covoiturage possible. Réservation obligatoire. Assistez à un mapping et à la conférence « le Carnaval pour les trules » du conteur J.F Gareyte. Covoiturage possible. Réservation obligatoire. +33 5 53 35 19 81 Espace Socioculturel Le Ruban Vert Espace Socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord

Catégories d'évènement: Dordogne, Mareuil en Périgord
Lieu Mareuil en Périgord
Adresse Espace Socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps

