Soirée carnavalesque Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Soirée carnavalesque Bouxwiller, 1 janvier 2023, Bouxwiller . Soirée carnavalesque Route de Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

2023-01-01 19:00:00 – 2023-12-31 Bouxwiller

Bas-Rhin EUR L’association Salle Polyvalente d’Imbsheim organise sa soirée carnavalesque. Animation assurée par le groupe Preuschtaler. Au menu, cochon de lait farcie ou jambon braisé avec son gratin dauphinois et salade verte, dessert et café. Tarif adulte : 23 € par personne. Tarif enfant de 6 à 14 ans : 14 € par personne. Réservation au 06 15 22 48 20 Soirée carnavalesque Imbsheim +33 6 15 22 48 20 Bouxwiller

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Route de Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Soirée carnavalesque Bouxwiller 2023-01-01 was last modified: by Soirée carnavalesque Bouxwiller Bouxwiller 1 janvier 2023 Bas-Rhin Bouxwiller Route de Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Bouxwiller Bas-Rhin