Soirée Carnaval Wintzenheim-Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

WINTZENHEIM KOCHERSBERG

Soirée Carnaval Wintzenheim-Kochersberg, 12 mars 2022, Wintzenheim-Kochersberg. Soirée Carnaval Wintzenheim-Kochersberg

2022-03-12 19:00:00 – 2022-03-12 23:00:00

Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin EUR La section jeune de l’Association Socio-Culturelle de Wintzenheim organise sa soirée carnaval avec DJ et repas. Plus d’informations à venir.

Réservation auprès de Mélanie POTVIN au 06 76 31 08 01. +33 6 83 43 95 29 La section jeune de l’Association Socio-Culturelle de Wintzenheim organise sa soirée carnaval avec DJ et repas. Plus d’informations à venir.

Réservation auprès de Mélanie POTVIN au 06 76 31 08 01. Wintzenheim-Kochersberg

dernière mise à jour : 2022-01-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, WINTZENHEIM KOCHERSBERG Autres Lieu Wintzenheim-Kochersberg Adresse Ville Wintzenheim-Kochersberg lieuville Wintzenheim-Kochersberg Departement Bas-Rhin

Soirée Carnaval Wintzenheim-Kochersberg 2022-03-12 was last modified: by Soirée Carnaval Wintzenheim-Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg 12 mars 2022 Bas-Rhin Wintzenheim-Kochersberg

Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin