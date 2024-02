Soirée Carnaval Salle Ostréa Plouézec, samedi 17 février 2024.

L’amicale laïque de Plouézec a le plaisir de démarrer cette nouvelle année en préparant une soirée carnaval. Il y aura de nombreuses animations, concours de déguisement, blind test et soirée dansante avec DJ. Au menu, nous proposerons un rougail saucisse ou végétarien avec apéritif et dessert. Possibilité de manger sur place ou à emporter? Ambiance des îles garantie pour amener un peu de soleil en hiver ! Cette soirée a pour but de financer les projets de l’école de Plouézec. Réservation avant le mercredi 7 février. .

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-18 01:00:00

Salle Ostréa 24 Place des Droits de l’Homme

Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne amicale.laique22470@gmail.com

