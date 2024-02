Soirée Carnaval La Guinguette à Hector Lacquy, samedi 24 février 2024.

C’est CARNAVAL ! On sort son plus beau costume et on file à la Guinguette à Hector pour une soirée festive où les 3 meilleurs déguisements seront récompensés !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 18:00:00

fin : 2024-02-24 02:00:00

La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit

Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Carnaval Lacquy a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Landes d’Armagnac