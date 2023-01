Soirée Carnaval Hohengœft Hohengœft Hohengœft Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Hohengœft L’AS Hohengoeft vous invite à sa soirée carnaval le samedi 25 février 2023 à salle polyvalente.

Au menu : Bretzel, bouchée à la reine, fromage, café, dessert = 25€

6 à 12 ans = 12€ / Gratuit pour les moins de 6 ans.

Lots à gagner pour les plus beaux déguisements !

Animation pour un DJ.

Paiement par CB possible. Infos et réservations :

Mike SIMON : 06 42 44 10 55

Florian FROELIGER : 07 61 85 18 73 +33 6 42 44 10 55 Hohengœft

