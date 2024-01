Soirée carnaval Gertwiller, samedi 10 février 2024.

Soirée carnaval ! Profitez d’une ambiance animée et mettez votre plus beau déguisement ! Amusement garanti !

L’association Hansel et Gretel organise une soirée CARNAVAL le samedi 10 février à partir de 17h30 à la salle de la Kirneck de Gertwiller (entrée 2 € gratuit pour les personnes déguisées) avec le DJ’MC Babe.

En cours de soirée, un concours de déguisement sera organisé.

Restauration (tartes flambées) et buvette sur place.

84 rue principale

Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est assoc.hanseletgretel@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 17:30:00

fin : 2024-02-10 23:59:00



