SOIRÉE CARNAVAL Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

SOIRÉE CARNAVAL, 25 février 2023, Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach. SOIRÉE CARNAVAL rue Houillère Freyming-Merlebach Moselle

2023-02-25 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-25 22:30:00 22:30:00 Freyming-Merlebach

Moselle Freyming-Merlebach Les danseuses d’Art En Mouvement vous concoctent un belle soirée à la salle Vouters de Freyming-Merlebach. Une soirée Bala-Bala animée par “Gamme & l’Animation” avec au menu des bouchées à la reine (+ apéritif et dessert 1 beignet) et l’élection du meilleur déguisement adulte et enfant, dont le vainqueur aura droit à un shooting photos. L’occasion aussi de vous faire tirer le portrait carnavalesque durant la soirée. Déguisement et réservation (uniquement par téléphone) obligatoires. Le tarif enfant s’applique aux enfants jusqu’à 10 ans. +33 6 63 36 91 26 Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse rue Houillère Freyming-Merlebach Moselle Ville Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach lieuville Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach freyming-merlebach/

SOIRÉE CARNAVAL 2023-02-25 was last modified: by SOIRÉE CARNAVAL Freyming-Merlebach 25 février 2023 Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach, Moselle Moselle rue Houillère Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle