Saint-Paul-lès-Romans Drôme Saint-Paul-lès-Romans L’Association des Parents d’élèves et la Bibliothèque invitent les enfants et leurs parents costumés pour une soirée boum …

Musique, danse et rires seront au programme !

Buvette et Snack :) ape.saintpaullesromans@gmail.com +33 7 66 30 15 84 Saint-Paul-lès-Romans

Soirée Carnaval et Boum Saint-Paul-lès-Romans 2022-03-11

