Soirée Carnaval concours de déguisements Rimbach-près-Masevaux, mardi 13 février 2024.

Un moment convivial et amusant vous attend lors de la soirée carnaval et concours de déguisements chez L’Âme Sœur, au programme :

Une petite restauration sur place et un vote aura lieu pour désigner les 3 meilleurs déguisements.

Pour plus de renseignements : lamesoeur68@outlook.fr ou sur les réseaux sociaux.

27 rue d’Ermensbach

Rimbach-près-Masevaux 68290 Haut-Rhin Grand Est margotpierre90@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 19:00:00

fin : 2024-02-13



L’événement Soirée Carnaval concours de déguisements Rimbach-près-Masevaux a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme de Masevaux