Soirée carnaval le samedi 24 février à partir de 19h30

Menu : Tartiflette accompagnée de charcuterie et de salade suivie d’un dessert surprise.

Au cours de la soirée aura lieu l’élection du plus beau déguisement (catégorie enfant avec un jouet pour le gagnant et catégorie adulte avec un panier garni) ! Tout au long de la soirée, ambiance musicale et dansante jusqu’au bout de la nuit !

Tarifs : 15€ le repas adulte (non-adhérent) / 10€ le repas enfant (-12ans) / 12€ le repas adhérent

Renseignements et inscriptions avant le 20 février aux 07 83 41 21 67 / 06 50 93 98 41 / sur notre site internet ou directement aux écuries de Château-Chinon ! asso.autrotaugalop@gmail.com https://association-au-trot-au-galop.s2.yapla.com/fr/event-34591 Château-Chinon (Campagne)

