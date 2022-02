Soirée Carnaval au Cabaret Sancerrois Menetou-Râtel Menetou-Râtel Catégories d’évènement: Cher

Soirée Carnaval au Cabaret Sancerrois Menetou-Râtel, 25 mars 2022, Menetou-Râtel. Soirée Carnaval au Cabaret Sancerrois Menetou-Râtel

2022-03-25 – 2022-03-25

Menetou-Râtel Cher Menetou-Râtel 40 EUR 40 SOIRÉE CARNAVAL DO BRAZIL

Soirée Carnaval au Cabaret Sancerrois avec l’une des plus belle troupe Brésilienne de Paris.

Choisissez la formule diner spectacle de votre choix :

Formule étincelle : 70€

Formule charme : 80€

Formule millésime : 95€

Formule étincelle avec forfait boissons: 82€

Formule charme avec forfait boissons: 92€

Formule millésime avec forfait boissons: 107€

