Soirée caritative Tum’Dance Catus Catus Catégories d’évènement: 46150

Catus

Soirée caritative Tum’Dance Catus, 11 juin 2022, Catus. Soirée caritative Tum’Dance Catus

2022-06-11 19:00:00 – 2022-06-11

Catus 46150 Une soirée caritative pour soutenir la recherche sur les tumeurs cérébrales est organisée à la salle des fêtes de Catus le 11 Juin à partir de 19h. Cette soirée sera animée par deux groupes de musique (Shaving-brush, soul pop-rock; the Bored Situation, rock) ainsi que différents stands de restauration (artisans et producteurs locaux). Les bénéfices de cette soirée seront ensuite reversés à l’association, pour la recherche. Affiche ARTC-page-001

Catus

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 46150, Catus Autres Lieu Catus Adresse Ville Catus lieuville Catus Departement 46150

Catus Catus 46150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/catus/

Soirée caritative Tum’Dance Catus 2022-06-11 was last modified: by Soirée caritative Tum’Dance Catus Catus 11 juin 2022 46150 Catus

Catus 46150