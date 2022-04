Soirée caritative – Mon Moral en Couleurs Istres, 18 mai 2022, Istres.

Soirée caritative – Mon Moral en Couleurs Lieu dit Sulauze Domaine de Sulauze Istres

2022-05-18 18:30:00 – 2022-05-18 Lieu dit Sulauze Domaine de Sulauze

Istres Bouches-du-Rhône Istres

Au programme :

18h30 : Voyage sonore avec Isabelle Sabathé Daunois et ses bols tibétains

19h30 : ouverture du bar avec les bières et les vins de Sulauze

20h30 : Thierry Bleton entrera en scène pour un moment de musique magique aux sons de ses Handpan!



Encore un moment à partager avec vous et aux profit de nl’ association qui continue de prendre soin du Moral des personnes atteintes par le cancer et leurs aidants.



A propos de l’association :

Mon Moral en Couleurs est une association créée pour aider les personnes atteintes par le cancer ou ses aidants proche

Informations supplémentaires

L’objectif de notre association est d’aider les personnes atteintes par le cancer ou ses aidants proche, à gérer leurs émotions, douleurs physiques ou morales, sommeil et stress grâce a la sophrologie. L’association pourra proposer également des groupes à thème en fonction d’une problématique ciblée et est ouverte aux personnes à partir de 6 ans.

Elle mettra en place des séances de sophrologie en groupe, selon la problématique, ainsi que l’intervention, sous forme de séances découvertes ou de stages, de professionnels formés à d’autres techniques ayant un intérêt pour améliorer le moral des personnes.

Mon Moral en Couleurs crée une soirée exceptionnelle au Domaine de Sulauze le 18 mai 2022!

+33 6 74 03 02 13

Informations supplémentaires

