Soirée caritative Jean Paul Lucet L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence, mercredi 27 mars 2024.

Soirée caritative Jean Paul Lucet L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Pour soutenir l’Association des Sclérodermiques de France, le Rotary Salon Craponne, le Rotary Salon Alpilles et Crau et le club Inner Wheel de Salon organisent à l’Auditorium de Salon-de-Provence le 27 mars une soirée caritative.

Pour animer cette soirée, les organisateurs ont sollicité Jean Paul Lucet, homme de théâtre et rotarien dont l’exceptionnel talent de conteur fait le bonheur de tous les publics. Jean Paul consacrera cette soirée à deux auteurs de livres scolaires qui ont marqué des générations de collégiens et de lycéens en les initiant à la littérature et à la poésie française et dont les ouvrages meublent encore bien des bibliothèques familiales, messieurs Lagarde et Michard.



L’ouverture des portes est fixée à 19h00 et une collation sera proposée à l’issue du spectacle.



Réservation souhaitée lilacamps@yahoo.fr 15 15 EUR.

2024-03-27 19:00:00

Début : 2024-03-27 19:00:00

2024-03-27 21:00:00

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lilacamps@yahoo.fr

