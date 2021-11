Valence Valence Drôme, Valence Soirée caritative : film suivi d’un débat “La femme dans l’entreprise” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Soirée caritative : film suivi d’un débat “La femme dans l’entreprise” Valence, 26 novembre 2021, Valence. Soirée caritative : film suivi d’un débat “La femme dans l’entreprise” Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence

2021-11-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-26 23:00:00 23:00:00 Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace

Valence Drôme Soirée proposée par le Club Soroptimist de Valence dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Les bénéfices de la soirée seront versés à des associations. valence@lenavire.fr +33 4 75 40 79 20 https://www.lenavire.fr/valence/ Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Cinéma Le Navire 9 Boulevard d'Alsace Ville Valence lieuville Cinéma Le Navire 9 Boulevard d'Alsace Valence