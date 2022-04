Soirée caritative Espace musical Hyperion, 22 avril 2022, Marseille.

Soirée caritative

Espace musical Hyperion, le vendredi 22 avril à 18:30

Soirée caritative le 22 avril dans le but de récolter des fonds pour aider les étudiants en musique à Cuba. A partir de 18h30, mix par Jaime El Loco Dj De 19h30 à 20h30, cours de Salsa Cubaine par Marius A partir de 20h30 concert cubain de Rio Cauto suivi à 22h par un mix de Jaime El Loco Dj. ******************************************* Tarifs : 10 euros soirée + concert + cours + 1conso 20 euros repas + soirée + concert + cours + 1 conso Repas cubain à partir de 20h30 : sous réservation uniquement ( date limite le 15 avril) : Picadillo de Habanera servi avec un Sofrito aux légumes et du riz parfumé. En dessert pudding au pain cubain à la banane caramélisée. lien pour réservation et billets : [https://www.helloasso.com/associations/la-biblioteca-musical-cubana/evenements/soiree-caritative-du-22-avril](https://www.helloasso.com/associations/la-biblioteca-musical-cubana/evenements/soiree-caritative-du-22-avril) ******************************************** Le groupe Rio Cauto ( Son Tradicional) vous attendent sur scène pour partager un voyage musical unique vers Cuba. Répertoire : Salsa, mambo, cha-cha, afro, son-montuno, guajira, boléro, etc. “Rio Cauto” reprend les grands classiques de la chanson cubaine et sud-américaine, et également des compositions originales de son 1 er album. Un répertoire typique qui satisfera aussi bien les mélomanes que les néophytes, festif et dansant fait de rythmes ensoleillés, de choeurs et de belles mélodies. Marius Thei : professeur de danse Salsa Cubaine et Bachata, connu pour ces soirées mythiques à El Rancho, au Golfy et depuis peu au Ms Club. Il saura vous initier à cette danse festive qui est la salsa cubaine. Jaime El Loco Dj : Dj d’origine espagnole spécialisé dans la musique cubaine. Il a mixé dans toute la région ces dernières années et dans de beaux festivals. Il vous mettra le feu derrière les platines pour cette soirée caritative.

10 / 20€

Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



