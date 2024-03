Soirée caritative + concert Brasserie d’Orville Louvres, vendredi 5 avril 2024.

Soirée caritative + concert ­Soirée en collaboration avec l’association Badass Pandas pour célébrer en musique la fin de notre grande collecte au profit des enfants des hôpitaux. Vendredi 5 avril, 17h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

En collaboration avec l’association Badass Panda, la Brasserie d’Orville organise une collecte de produits d’hygiène et de jouets afin d’améliorer le quotidien des enfants de l’hôpital Robert Debré.

Voici une liste non exhaustive de produits que vous pouvez venir déposer sur notre point récolte à la Brasserie d’Orville, à Louvres neuf ou d’occasion.

Produits à bulles et flacons à bulles

Balles de ping pong et volants de badminton

Perles

Gommettes fantaisies

Cahiers de coloriage

Produits d’hygiène (gel douche, shampooing, déodorant, dentifrice et brosse à dent, serviettes hygiéniques)

Sèche cheveux

Produits de papeterie (stylos, feutres, cahier de coloriage pour enfants)

Petits jouets et jeux de société

Quel que soit votre soutien il sera d’une grande utilité, merci de votre générosité d’avance !

Patience, on vous annonce dans quelques jours le nom du groupe qui viendra foutre le feu sur cette soirée.

⏲️ DÉBUT DU CONCERT À 20 H

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS·TES

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force & Houblon ! CheerZ !

SOIRÉE CARITATIVE & CONCERT

Vendredi 5 avril

De 17 h à 23 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

