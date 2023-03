Soirée caritative au profit de Life Is Rose Cloître des Cordeliers Saint-Émilion OT Saint-Emilion Saint-Émilion Catégories d’Évènement: 33330

Soirée Caritative, le samedi 25 mars, à partir de 20h00, au Cloître des Cordeliers à Saint-Emilion Une soirée caritative au Profit de Life Is Rose, association qui aide les personnes malades à lutter contre la précarité liée au cancer. Sur place bar à vin et grande tombola. Soirée organisée par les filles du Ladies' Circle Région 3. Réservations obligatoires avant le 12 mars

