SOIREE CARITATIVE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION LOLA VENDREDI 2 DECEMBRE 2022
71 rue Saint Jean Bayeux Calvados
2 décembre 2022, 19:00:00 – 23:00:00

Nous souhaitons apporter notre soutien à l'Association Lola. Lola est une jeune adolescente hémiplégique depuis l'âge de 14 mois. Elle a subi de nombreuses opérations à travers l'Europe pour lutter contre cette maladie. La plus importante, et la dernière, a été faite aux Etats-Unis récemment. Lola est maintenant en cours de rééducation. L'ensemble des frais atteint une somme importante de 70 000 euros. Nous souhaitons donc reverser la totalité de la recette de cette soirée pour aider au paiement de cette somme. Une vente de photographies des plats de notre cuisine sera proposée pour augmenter la somme finale reversée. Il suffit simplement de venir dîner au restaurant ce soir-là, pour soutenir Lola et sa famille. Cette soirée nous tient à coeur, vous vous en doutez.

Le Lion d'Or
info@liondor-bayeux.fr
+33 2 31 92 06 90

