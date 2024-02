Soirée Caribéenne avec Chango Bastia spécial Carnaval aux Antilles !! PUNK PARADISE Paris, samedi 17 février 2024.

Soirée Caribéenne avec Chango Bastia spécial Carnaval aux Antilles !! PUNK PARADISE Paris Samedi 17 février, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-17 20:00

Fin : 2024-02-17 23:59

Soirée caribbean vibes spécial Carnaval avec le live de Chango Bastia et clubbing caraïbes et tropical all night long à Paris 11 !! Samedi 17 février, 20h00 1

https://www.facebook.com/events/755379879431861

SOIREE CARIBEENNE avec CHANGO BASTIA

SPECIAL CARNAVAL AUX ANTILLES

#caraïbes #carnaval #reggae #afrolatino #caribbean

17 FEV. ◆ 20H ◆ PUNK PARADISE (Paris 11)

44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris

⊝ CHANGO BASTIA (Caraïbes groove/Reggae/Carnival sounds – Haïti) ⊝

Né en 1988, ce sociologue se lance dans sa première expérience musicale à 13 ans. Un véritable calvaire car en Haïti, les parents voient d’un mauvais œil leurs enfants emprunter une carrière dans un art qui, ici, ne nourrit pas son maître. Vouloir devenir artiste en Haïti, c’est un peu ne pas avoir les pieds sur terre où pourtant la réalité rappelle tous les jours que tout ici est une lutte constante

⌲ https://www.instagram.com/changobastia

⌲ https://www.facebook.com/bastia.guerchang

⌲ https://www.youtube.com/watch?v=TPTEezgYWn8

⌲ https://www.youtube.com/watch?v=Wf1KC0qd-x4

SAM. 17 FEV. ◆ 20H ◆ PUNK PARADISE (Paris 11)

◆ ENTREE LIBRE AV. 21H – 5€ APRES ◆

◆◆◆◆◆ APRES LE LIVE JUSQU’A L’AUBE ◆◆◆◆◆

▤ CLUBBING TROPICAL MIX CARAÏBES/LATINO/AFRO ▤

DANNY by LE MOS COLLECTIF

Caribbean & Urban AfroLatino

DJ MIXITY by GROOVALIZACION DJs

Shatta/Dancehall/Zouk/Kompa

DJ CUCURUCHO

Caribbean & Afro Latin vibes

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ INFOS PRATIQUES

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

PUNK PARADISE 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris 75011