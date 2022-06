Soirée Carcasses à la Ferme Lacère Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Catégories d’évènement: Bahus-Soubiran

Landes

Soirée Carcasses à la Ferme Lacère Bahus-Soubiran, 8 juillet 2022, Bahus-Soubiran. Soirée Carcasses à la Ferme Lacère

240 Chemin de Fléton Ferme Lacère Bahus-Soubiran Landes Ferme Lacère 240 Chemin de Fléton

2022-07-08 20:00:00 – 2022-07-08 23:00:00

Ferme Lacère 240 Chemin de Fléton

Bahus-Soubiran

Landes Bahus-Soubiran EUR 16 16 La Ferme Auberge Lacère vous propose le vendredi 8 juillet une soirée carcasses avec un menu à 16€.

Au programme : tourin, assiette de l’auberge, carcasses de canard grillées, salade, dessert, vin et café compris.

© otc

Ferme Lacère 240 Chemin de Fléton Bahus-Soubiran

