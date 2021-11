Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran, Landes Soirée carcasses à la Ferme Auberge Lacère Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Catégories d’évènement: Bahus-Soubiran

2021-11-19 20:00:00 – 2021-11-19 22:00:00 Ferme Lacère 240 Chemin de Fléton

Bahus-Soubiran Landes Bahus-Soubiran EUR 16 La Ferme Auberge Lacère organise sa soirée carcasses ! Au menu :

Potage

Assiette de l’auberge

Carcasses de canards grillées

Salade

Dessert

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

